Altuğra: Acil Durum Hastanesi’nde ilk bebek dünyaya geldi

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisinin Acil Durum Hastanesi’ne taşınmasının ardından ilk doğumun dün akşam saatlerinde gerçekleştiğini açıkladı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi Klinik şefinden aldığı bilgi doğrultusunda anne ve bebeğin sağlık durumunun son derece iyi olduğunu ifade Bakan Altuğra, Sağlık Bakanlığı olarak, her koşulda doktorlarımızın, hemşire ve ebelerimizin, tüm sağlık çalışanlarının yanında olduğunu belirterek, emeği geçen tüm ekibe teşekkür ettiğini kaydetti.

Altuğra, 100 yatak kapasitesine sahip Acil Durum Hastanesi’nin 24 yataklı yoğun bakım ünitesi ile tam teşekküllü bir hastane olduğunu, amaçlarının sağlık hizmetlerini aksatmadan halkımıza ve her bireye daha verimli bir sağlık hizmeti sunmak olduğunu söyledi.

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28/11/2022 16:12