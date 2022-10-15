Altuğra Amasra'da yaşanan patlamayla ilgili mesaj yayımladı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Bartın'ın Amasra ilçesinde, maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle mesaj yayımladı.

Patlamadan dolayı duyduğu derin üzüntüyü ifade eden Altuğra mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bartın'ın Amasra ilçesinde, maden ocağında yaşanan patlamayı derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Anavatan Türkiye'nin acısını yürekten paylaşıyorum. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, patlamada mahsur kalan madencilerimizin daha fazla can kaybı olmadan kurtarılmasını temenni ediyorum. Hepimizin başı sağolsun.”

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15/10/2022 15:00