Altuğra: Bakan olmak isterim ama adımın önünde bakan yazması tek hedefim değildir

UBP Girne milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, ilaç eksikliği sorununun çözülmesi gerektiğini, ilaç eksikliğinin siyaset ötesi can ve ölüm kalım meselesi olduğunu belirterek, “İlaç olmamasının mazereti olmaz. Hiçbir yere para bulunamazsa hükümet ilaca para bulmalıdır” dedi.

Özellikle kanser hastalarının ilaç eksikliğiyle ilgili uzun süredir feryadı olduğunu ifade eden Altuğra, yeni Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin bu konuda çok daha duyarlı olabileceğini düşündüğünü kaydetti.

Her hükümet kurulacağında adının bakanlık için geçmesinin kendisini ciddi motive ettiğini, insanların sevgi selini hissettirmesinden mutlu olduğunu belirten Altuğra, her milletvekilinin olduğu gibi kendisinin de bakan olma hedefi bulunduğunu ancak, siyasette hizmet için yer aldığını ve adının önünde bakan yazmasının tek ve olmazsa olmaz hedefi olmadığını kaydetti.

İzlem Gürçağ Altuğra, Haber Kıbrıs’ta yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“İnsanların sevgi selini hissettirmesi beni mutlu etti”

Her hükümet döneminde olduğu gibi son Sucuoğlu hükümetinde bakan olacağı yönünde adının geçtiği hatırlatılan Altuğra, “Adımın bakanlık için geçmesi beni ciddi motive ediyor. Sucuoğlu kabinesinde kamuoyunda beklenti tavandı. İnsanların sevgi selini hissettirmesi beni mutlu etti. Beklenti içine girdiler. Dedikodu değil ciddi bir algı vardı. Beklenin tam tersi olunca şok etkisi yaşandı. Bakan olmamı isteyenlere, 2 ay süre için neden bakan olmadığımı anlattım. Erken seçime odaklandık ve başarılı olacağız. Bana gösterdikleri sevgiye teşekkür ederim” diye konuştu.

“Adımın önünde bakan yazması tek hedefim değildir”

Her milletvekilinin olduğu gibi kendisinin de bakan olma hedefi olduğunu anlatan Altuğra, “Ancak ben hizmet için siyasetteyim, adımın önünde bakan yazması tek ve olmazsa olmaz hedefim değildir. Tabii ki her milletvekilinin olduğu gibi benim de bakanlık hedefim vardır. Halka kalıcı hizmet edebilmek, günü birlik soyut değil kalıcı somut eserler için bakan olmak istiyorum. Nemalanmak için değil, kalıcı projeler için bakan olmak istiyorum. Böylece projelerle istihdamlar da arkasından gelecek. Yeni gelen bakan arkadaşlarımıza da genel başkanın kararına da saygımız sonsuzdur” dedi.

“1-2 kişilik partiler hükümette sorun çıkarıyor”

Geçmiş azınlık hükümetinin yaşadığı nisap sorunu ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Altuğra, “1-2 kişilik partiler hükümet ortağı oluyor. Büyük partileri nisabı sağlamayarak tehdit ediyorlar. 26-27 ile kurulan koalisyon hükümetlerinin sancısı budur. Halk oy verirken, dikkat etmeli. Geniş tabanlı hükümetlerin kurulmasıyla daha iyi hizmet verilebilir” ifadelerini kullandı.

“Resmi olarak UBP milletvekili değildirler”

Bir izleyiciden gelen, “UBP'li olduklarını ilan eden ve rozet takan iki vekilin davranışı mevcut yasaya rağmen etik mi?” sorusunu yanıtlayan Altuğra, şöyle konuştu:

“Siyasal Partiler Yasası’na göre, istifa eden vekil bir sonraki seçime kadar mecliste bağımsız olarak yer alır. İki milletvekili, resmi olarak UBP milletvekili değildir. UBP’nin milletvekili olarak mecliste yer almıyorlar. Seçimde aday olmak istiyorlar ve tabana kendilerini tanıtmak zorundalar. Dönemin başkanı onlara UBP rozeti taktı. Takdiri halka bırakıyorum. İki vekilin adaylıkları aralık ayı sonu gibi belli olacak. Üçüncü bağımsız milletvekili siyaseti bırakabileceğini ifade ediyor. Siyasette akşamdan sabaha karar değişebilir. En doğru açıklamayı kendisi yapacaktır…”

“Milletvekili adayı olmak isteyen çok insan var”

UBP’nin genel seçime hazır olduğuna vurgu yapan Altuğra, “UBP, sokaktan eve girmeyen bir partidir, seçime hazırdır. UBP’den aday olmak isteyen çok insan var. Partide aday sorunu yoktur. Aday bolluğu olan bir partiyiz” dedi.

Adayların herhangi bir ücret ödeyip ödemediğiyle ilgili gelen soruyu yanıtlayan Altuğra, 2017 yılında aday olan kişilerin partiye 27 bin TL adaylık ücreti ödediğini, buradan toplanan paranın seçim kampanyasında kullanıldığını kaydetti.

“Tüm belediye başkan adaylarının UBP altında seçime girmeleri algısı var”

UBP’nin daha önce bağımsız belediye başkan adaylarını desteklediği hatırlatılarak, önümüzdeki yerel seçimlerde durumun ne olacağı yönünde gelen soruya Altuğra, “Yerel seçimlerde UBP bağımsız adayları destekledi ve parti desteğiyle kazandılar. Parti içinde, 28 belediyede 28 başkan adayı ‘UBP amblemi altında girsin’ algısı var. Parti meclisi nasıl bir karar verecek göreceğiz” dedi

“Kamu reformu ve belediyeler reformu hayata geçmeli”

Belediyeler reformu ve kamu reformu ile ilgili görüşleri sorulan Gürçağ, “Kamu reformu ile birlikte belediyeler reformu da hayata geçmelidir. 28 belediyenin 14 belediyeye indirilmesi söz konusu. Seçimden önce, önümüzdeki 2 aylık süreçte reformların yapılması mümkün görülmüyor” ifadelerini kullandı.

“Uzun süreli hükümetler kurulmalı”

Yıllardır 5 yıl dolmadan erken seçime gidilmesi ile ilgili değerlendirmede bulunan Gürçağ, “Seçim demek para harcamak demektir. Seçime harcanacak parayla sağlığa eğitime katkı yapılabilir. Uzun süreli hükümetler kurulmalı. Erken seçime gitme ihtiyacı duyulmamalı” şeklinde konuştu.

“Hiçbir yere para bulunamazsa hükümet ilaca para bulmalıdır”

İlaç eksikliği ile ilgili şikayetlere de değinen Gürçağ, “İlaç eksikliği, siyaset ötesi can ve ölüm kalım meselesidir. İlaç olmamasının mazereti olmaz. Hiçbir yere para bulunamazsa hükümet ilaca para bulmalıdır. Kanser hastalarının uzun süredir feryadı var. Yeni Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin bu konuda çok daha duyarlı olabileceğini düşünüyorum” dedi.

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15/11/2021 14:18