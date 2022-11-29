Altuğra: Halka hizmet için o koltuklarda oturuyoruz

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, “ben yaptım oldu” veya “tek taraflı” bir şekilde çalışarak değil, ilgili tüm taraflarla uzun süre bilimsel çalışmalar yaparak, bu kararları aldıklarını, adımları attıklarını ifade ederek, “Halk yararına yapılan işleri, atılan adımları taktir etmeyi ne zaman öğreneceksiniz, teşekkür etmeyi ne zaman öğreneceksiniz?” diye sordu.

Altuğra, Acil Durum Hastanesi'nin tam teşekküllü bir hastane olduğunu vurgulayarak, köstek olunmaya devam edildiğini, ancak kendilerinin halka hizmet için o koltuklarda oturduklarını kaydetti.

Acil Durum Hastanesi'ndeki ilk doğumun, yılın ilk doğumu gibi duyurulduğunu, bunda ne gibi bir sorun olduğunu soran Altuğra, sorumluluk bilinci içerisinde gerekli tüm adımları atacaklarını söyledi. Uyuz salgını olmadığını da ifade eden Altuğra, vakaları yakından takip ettiklerini kaydetti, bilinçlendirmek adına ekip olarak çalıştıklarını dile getirdi.

Filiz Besim de yeniden söz alarak, sağlıkta her alana katkı koyan herkesi takdir ettiğini, ancak ortada bir sıkıntı varsa onu da gündeme taşıyıp soru sorabileceğini kaydetti; nasıl taşındığını bildiği hastanenin şu anda 24 saat çalışmadığını söyledi. Besim, eleştiri yaparken, konuşma yaparken amaçlarının ülkeye, topluma faydalı olacak konuları gündeme taşımak olduğunu da kaydetti.

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29/11/2022 18:07