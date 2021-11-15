Altuğra: İstihdam ve terfiler üzerinden siyaset anlayışı son bulmalı

UBP Girne milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, siyasetin, sadece erkeklerin gittiği kulüplerde, kahvelerde ve meyhanelerde olamayacağını, şartların kişileri buna zorladığını ancak bunun değişmesinin gerektiğini belirterek, “Siyaset mecliste olmalı. Siyaset halka nasıl hizmet verebilirim galesiyle yapılmalı” dedi.

80’li ve 90’lı yıllarda siyasetin ‘halka nasıl hizmet verebilirim?’ gailesiyle yapıldığına işaret eden Altuğra, “Bu yıllarda sosyal konutlar, yollar ve üniversiteler esas alınırdı, günümüzde ise istihdam ve terfiler üzerinden siyaset yapılıyor. Siyasette hizmet anlayışı bu şekilde sınırlandırıldı. Bu nedenle geriye gidiyoruz” dedi.

Yozlaşmış sistemin insanların umudunu yıktığını belirten Altuğra, “Umutlar yitirilmesin ve pes edilmesin, mücadeleye devam edilsin. Halka hizmet gailesindekiler mecliste yer almalı ki halktan alınan destekle hareket edilebilsin” diye konuştu.

İzlem Gürçağ Altuğra, Haber Kıbrıs’ta yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Büyük bir kitle ile kurultayı tamamladık”

UBP kurultayında divanda yer alan Altuğra, “16 bin üyemiz var. Büyük bir kitle ile kurultayı tamamladık. Bir önceki kurultaya göre farklı bir sayım işlemi yaptık ve daha erken bitirdik. En az iki kişi oy pusulalarını saydı. Genel başkanlık sayımı kolay geçti, ancak parti meclisi üyelerinin sayımı uzun ve yorucu oldu” dedi.

“Parti meclisinde kadın sayısı artmadı”

UBP Parti Meclisi’ne giren kadın sayısının bir önceki kurultaya göre artmadığını anlatan Altuğra, “Kadın kotası dışında daha çok kişi parti meclisine girebilmeli. Kadın kotası dışında seçime giren ve kazananlar var” ifadelerini kullandı.

“Kadın kotası olarak anılsa da adı cinsiyet kotasıdır”

Genel seçimler ve yerel seçimler için aday belirlerken halk tarafından “kadın kotası” olarak anılan kotanın aslında “cinsiyet kotası” olduğuna vurgu yapan Altuğra, 2015 yılında kabul edilen Siyasal Partiler Yasası ile siyasi partilerin hem genel hem de yerel seçim adaylarını belirlerken her cinsiyetten en az yüzde 30 aday belirlemeleri gerektiğini söyledi.

Altuğra, “Yasaya göre her ilçede aday sayısının yüzde 30’u kadar kadın veya erkek aday olmalıdır. Örneğin Girne’de 10 vekilden 3’ü erkek çıktı. Tam tersi de olabilirdi. Eşitlik olması için 5’e 5 olmalı” şeklinde konuştu.

“Siyaset ‘halka nasıl hizmet verebilirim’ galesiyle yapılmalı”

UBP ile birlikte diğer siyasi partilerde de kadınların siyasette daha az yer aldığını savunan Altuğra, “Siyaset sadece erkeklerin gittiği kulüplerde, kahvede ve meyhanede olmaz. Şartlar zorluyor ancak siyaset mecliste olmalı. Siyaset halka nasıl hizmet verebilirim galesiyle yapılmalı” dedi.

“Günümüzde siyaset istihdam ve terfiler üzerinden yapılıyor”

80’li ve 90’lı yıllarda siyasetin ‘halka nasıl hizmet verebilirim’ gailesiyle yapıldığına işaret eden Altuğra, “Bu yıllarda sosyal konutlar, yollar ve üniversiteler esas alınırdı, günümüzde ise istihdam ve terfiler üzerinden siyaset yapılıyor. Siyasette hizmet anlayışı bu şekilde sınırlandırıldı. Bu nedenle geriye gidiyoruz. 90’lardan sonra hangi devasa projeler hayata geçildi? Eğer bunlar hayata geçilirse, istihdam artar. İstihdamlar ise kamu sınavıyla ve kadrolu olmalı” ifadelerini kullandı.

“Kadın olduğu için değil doğru insan olduğu için seçilmelidir”

Yozlaşmış sistemin insanların umudunu yıkmaya neden olduğunu anlatan Altuğra, “Umutlar yitirilmesin ve pes edilmesin, mücadeleye devam edilsin. Kişiler sadece kadın olduğu için değil doğru insan olduğu için seçilmelidir. Halka hizmet gailesindekiler mecliste yer almalı ki halktan alınan destekle hareket edilebilsin” şeklinde konuştu.

“Dürüstlük ve doğruluk artık mağduriyet yaşatmamalı”

Elbette meclise daha çok kadın girmesini istediğine ama meclise girebilecek kişilerin “kadın” veya “erkek” meselesinden daha önemli yanına, “doğru kişi” olmasına değinen Altuğra, “Meclise doğru insanlar girmeli. Görevi talep edenler dürüst ve hizmet edecek kişiler olmalı. Büyük harflerle söylüyorum, ‘Dürüstlük ve doğruluk artık mağduriyet yaşatmamalı’” ifadelerini kullandı.

“Grubu olmayan partilerinde oy hakkı olmalı”

Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda karma oy ile ilgili alınacak karara değinen Altuğra, “Halkı ve memleketi ilgilendiren yasalar var. Komitede grubu olmayan partilerin sadece konuşma yetkisi olmamalı aynı zamanda oy hakkı da olmalı. 6 partiden üyenin bulunduğu AD-Hoc komitede ya karma tamamen kaldırılacak ya da basitleştirilecek” dedi.

“Karma oy kalkacak veya basitleştirilecek”

Şu anki karma oy sisteminin karmaşık olduğunu bu nedenle geçen seçim yüzde 10 oy pusulasının yandığını anlatan Altuğra, “Karma oy basitleştirilecekse oy pusulasında ilçeler ve partiler arasında en az 26 kişiye oy verebilecek. Oy hesaplaması yapmadan en fazla 50 kişiye oy verebilecek” diye konuştu.

“Parti ne kadar mühür alırsa o kadar çok vekil çıkarır”

Karma oy hakkındaki görüşünü açıklayan Altuğra, “Seçimde duygusal davranmamak gerekir. Karma oy yerine partiye mühür vurulursa, partinin ideolojisi sandığa daha çok yansır. Parti ne kadar mühür alırsa o kadar çok vekil çıkarır” şeklinde konuştu.

“Doğru olduğuna inandıkları insanı bulmak için karma oy kullanılıyor”

Halkın karma oy vermeyi tercih ederse ve oylar yanarsa bunun nedeninin siyasiler olduğuna dikkat çeken Altuğra, “Halka düzgün hizmet verilmediği ve halkın siyasilere inancı kalmadığını için karma oy kullanılıyor. Bu nedenle mühür vurulmuyor ve her partiden doğru inandıkları insanlara seçmen oy veriyor. Yüzde 40 öfkeli olduğu için sandığa gitmeyerek tepki gösteriyor. Madalyonun iki yüzü var. Halkı mühür vurması için ikna edecek nedenler açıklanmalıdır” ifadelerini kullandı.

“6 siyasi parti mantıklı bir şekilde sağduyulu davrandı”

Mecliste hükümetin kendi içinde ve muhalefetle kavga etmesine rağmen erken seçim konusunda uyumlu olduğu ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Altuğra, “Büyük bir anomali olmazsa 23 Ocak seçim tarihi değişmez. Uzlaşma niyetinde olunca herkes uzlaşabiliyor. 6 siyasi parti mantıklı bir şekilde sağduyulu davrandı. 6 günde bütçe görüşmeleri tamamlanacak ve erken seçime gidilecek” dedi.

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15/11/2021 14:03