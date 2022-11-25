Altuğra: Kadına verilen değer, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereğidir

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, kadına verilen değerin, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde insan haklarının bir gereği olduğunu vurguladı.

Bakan Altuğra, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” nedeniyle mesaj yayımladı. “Kadına verilen değer, her türlü fayda ve beklentinin ötesinde, insan haklarının bir gereğidir” diyen Altuğra, kadının saygınlığını ve itibarını korumanın, herkes için bir insanlık vazifesi olduğunu kaydetti.

Kadının toplum içindeki saygınlığı, itibarı ve etkinliğinin, gelişmişliğin ve medeniyetin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Bakan Altuğra, şöyle devam etti:

“Açıkça bir insan hakkı ihlali olan şiddet, kadınları en temel insan haklarından ve özgürlüklerinden mahrum eden, sağlıklarını olumsuz etkileyen sosyal ve ekonomik yaşama katılımlarını güçleştiren ciddi bir toplumsal sorundur.”

Bakanlık olarak kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadele kapsamında oluşturulan Şiddete Karşı Yan Yana Platformu’nda yedi kuruluştan biri olarak koordinasyon kurulda yer aldıklarını ifade eden Bakan Altuğra, şiddete uğrayan kadınlara erken müdahale konusunda diğer üyelerle iş birliği içerisinde eğitim ve danışmanlık çalışmaları yürütmeye devam ettiklerini kaydetti.

Yeryüzünde hiçbir canlının şiddeti hak etmediğini vurgulayan İzlem Gürçağ Altuğra, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün, toplumda bir farkındalık oluşturulmasını temenni ederek, tüm kadınların mutlu, sağlıklı ve sevgi dolu bir dünyada hiçbir şiddete maruz kalmadan yaşamalarını diledi.

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25/11/2022 14:56