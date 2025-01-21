Altuğra: Pes eden kaybeder mücadeleye devam

Ulusal Birlik Partisi milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, Haber Kıbrıs’ta Çilem Dağıstanlı’nın hazırlayıp sunduğu Ülke Gündemi Programı’na konuk oldu. “Siyasetten beklendiğini buldunuz mu?” sorusuna yanıt veren Altuğra, “Siyaset kişisel çıkarlar uğruna kirletildi!” dedi.

Siyasetin halka hizmetlerin götürülmesi adına muhteşem bir araç olduğunu vurgulayan Altuğra “Uzun yıllardır siyasetin maalesef ciddi şekilde kişisel çıkarlar uğruna kirletildiğini görüyorum ve bundan azap duyuyorum” dedi. Siyasetteki kirlenmişlik nedeniyle halkın mağdur olduğunu ifade eden İzlem Gürçağ Altuğra “Gençlerimiz mağdur, insanlarımız mutsuz ve fakir. Liyakat raflara kalktı, hukuk maalesef ki özlediğimiz hukuk noktasına geldi. O yüzden bugünkü ve uzun yıllardır siyasetin içerisindeki kişisel çatışmalardan dolayı şahit olduğumuz tablolar pek çok pırıl pırıl gencimizi siyasetten soğuttu. Ama pes eden kaybeder mücadeleye devam” dedi.