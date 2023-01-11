Altuğra: Sağlık alanına yapılan katkılar hayati önem taşıyor

Girne Vatan Lions Kulübü, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Dahiliye Servisi’ndeki bir odanın donanımını yeniledi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tam donanımlı şekilde yenilenen oda bugün düzenlenen sembolik törenle hizmete girdi.

Törende konuşan Girne Vatan Lions Kulübü Başkanı Nurtaç Ayet, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Dahiliye Servisi'nde hayat verdikleri projenin, kulübün 2022-23 dönemi ana aktivitesi olduğunu belirtti.

Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Başhekimi Doktor Beyhan Berova da, dahiliye servisinde bir odanın tam donanımını üstlenen Girne Vatan Lions Kulübü’ne teşekkürlerini sunarak, dernek, sivil toplum örgütleri ve hayırsever vatandaşların sağlık alanına katkılarının önemine vurgu yaptı.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ise, sivil toplum örgütleri, dernekler ve hayırseverlerin gönüllülük esasıyla yaptığı katkıların çok kıymetli olduğunu belirterek, odanın donanımını gerçekleştiren Girne Vatan Lions Kulübü üyelerine teşekkürlerini sundu.

Sağlık alanına yapılan katkıların hayati önem taşıdığına vurgu yapan Altuğra, “Bütünsellik çerçevesinde halka vereceğimiz hizmetler danışma ve dayanışma içerisinde çok daha güçlenir” dedi.

Bakan Altuğra, hastaneye şifa bulmak için yatan vatandaşların, konforlu bir alanda sağlık hizmeti almasının, moral motivasyon açısından da büyük önem taşıdığını ifade ederek, Sağlık Bakanlığı olarak bu anlamlı katkı ve hizmetlere destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Törene Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da katıldı.

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11/01/2023 14:47