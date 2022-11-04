Altuğra: Tadilatların ardından hastalarımıza çok daha verimli bir hizmet sunulacak

İhalesi tamamlanan ve Merkezi İhale Komisyonu’nun resmi kararı sonrası kazanan firmalarla Sağlık Bakanlığı arasında Trenyolu Poliklinik Binası Genel Tamir ve Tadilat İşleri ile Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi Tamir Tadilat işlerine ait sözleşme imzalandı.

Trenyolu Poliklinik Binası Genel Tamir ve Tadilat İşleri ile ilgili Kemal Aktunç İnşaat LTD, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi Tamir Tadilat işlerine ait sözleşme ise Bulduk İnşaat LTD ile bakanlıkta imzalanan sözleşmelere Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra ve firma yetkilileri tarafından imza atıldı.

Bakan Altuğra, göreve geldikleri günden bu yana alt yapı çalışmalarına önem verdiklerini ve halkımıza daha iyi ve kaliteli sağlık hizmeti verilmesinin öncelikleri olduğunu belirterek, tadilatların ardından hastalarımıza çok daha verimli bir hizmet sunulacağını kaydetti.

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04/11/2022 16:44