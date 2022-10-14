Lefkoşa Merkez Lions Kulübü, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü’ne; hasta yatağı, tekerlekli sandalye ve bebek mama sandalyesi bağışında bulundu.

Onkoloji binasında gerçekleştirilen bağış törenine, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Lefkoşa Merkez Lions Kulübü yetkilileri, bağışçılar ve bölümde çalışan bazı sağlık çalışanları katıldı.

Törende söz alan Sağlık Bakanı Altuğra, katkılarından ve duyarlılığından dolayı Lefkoşa Merkez Lions Kulubü’ne teşekkürlerini ileterek, Onkoloji bölümündeki hizmetlerin, çok meşakkatli ve kıymetli olduğuna, onkoloji hastalarının, tedavi süreçleri ve psikolojik yıpranmışlıklarından dolayı hassas bir grup olduklarına dikkat çekti.

Onkoloji servisinde çalışan doktor ve hemşirelerin her zaman hastaların yanında olduğunu ve büyük emek verdiğini belirten Altuğra, servisteki sağlık çalışanlarına da teşekkürlerini sundu.

Dayanışmanın önemini vurgulayan Altuğra, “Yapmış olduğunuz bağışlar, bizim için bir nimettir. Damlaya damlaya göl olur” ifadelerini kullandı.

- Lefkoşa Merkez Lions Kulubü Başkanı Madi: “Onkoloji servisine yardımlarımız devam edecek”

Lefkoşa Merkez Lions Kulubü Başkanı Gülsün Madi ise, kendilerine vakit ayırdıkları için Bakan Altuğra ve törende bulunan sağlık çalışanlarına, katkı koyan bağışçılara ve Lefkoşa Merkez Lions Kulubü üyelerine teşekkür ederek, dünyada ve ülkede kanserin yaygınlığına dikkat çekti ve kanserin Lions’ların çalışma alanlarının başında geldiğini kaydetti.

Madi, daha önce başlattıkları kampanyalar sonucunda alet alımı yaptıklarını ve hematoloji odasını donattıklarını belirterek, çocuk bölümü başta olmak üzere Onkoloji Servisi’ne yardımlarına devam edecekleri sözünü verdi.

Bağışçılar hakkında da bilgi veren Gülsün Madi, hasta yatağının Madi ailesi adına Savaş Madi tarafından, sandalyenin Salih Günhan, bebek mama sandalyesinin ise Burcu Ergin tarafından bağışlandığını belirtti.

Onkoloji bölümü çalışanları adına konuşan hemşire Fatma Yıldız Abbas ise, katkı koyan herkese teşekkürlerini ileterek, “Varlığınız bizim için çok değerli. İyi ki varsınız” dedi.

Konuşmaların ardından, Bakan Altuğra’ya plaket de takdim edildi.

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14/10/2022 16:45