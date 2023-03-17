Altuğra, Yaşlılar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 18-24 Mart " Yaşlılar Haftası " dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Altuğra şu ifadelerde bulundu;

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her yıl 18–24 Mart tarihleri arası "Yaşlılar Haftası" olarak anılmaktadır. Devlet Planlama Örgütü tarafından yapılan projeksiyonlar ülkemizde yaşlı nüfus oranının %13’e çıkmasıyla Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanan “çok yaşlı bir nüfus”a sahip olduğumuzu göstermektedir. Nüfusun yaşlanması; sağlık politikalarının yeniden düzenlenmesine, yaşlı bakım hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine duyulan ihtiyacı artırmıştır.

Yaşlılarımızın kimseye muhtaç olmadan sosyal, kültürel ve ekonomik haklarla yaşamaları, toplumsal yaşama aktif katılımlarını sağlamak devlet olarak öncelikli görevimizdir. Bu görevin bilincinde çalışmalarını sürdüren bakanlığımız, deneyimlerine her zaman önem verdiğimiz yaşlılarımızla ilgili koruyucu ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini sunmaktadır.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin yürüttüğü Evde Bakım Hizmetleri’nin yanısıra, " Sen gelemezsen biz geliriz" projemizle sağlık hizmetine ulaşamayan dezavantajlı bireylerin ve yaşlılarımızın ayağına sağlık hizmetini götürmeye devam etmekteyiz.

Aynı zamanda bakıma muhtaç ve aile bakımını kaybetmiş yaşlılarımıza da Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi ve Kalkanlı Yaşamevi’nde hizmet vermekteyiz.

Ülkemizde kanser görülme sıklığındaki artış, kanser hastalarının yapılan tedavilerle yaşam süresinin uzaması, artan kronik hastalıklar, Palyatif Bakım Hizmetlerine ihtiyaç duyulmasına yol açmış, hasta ve ailesinin bakımla ilgili sorumlulukları artmıştır.

Bu çerçevede yaşlı bireyin alışkanlıkları ve değerlerine hassasiyet göstererek, stres ve ağrıya yönelik semptomatik tedavinin sağlanması ve yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla ‘Palyatif Bakım Hizmetleri’ ile ilgili Bakanlığımızın çalışmaları devam etmektedir.

Bazı hastalıkların ilerleyen yaşla birlikte arttığı ve kronikleştiği bilinmektedir bu nedenle Sağlıklı Yaşlanma son yılların en önemli gündemidir. Sağlıkla ilgili konularda bilgi sahibi olmak, yeterli ve dengeli beslenmek, düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz yapmak ve rutin sağlık kontrollerini yerine getirmek sağlıklı yaşlanmada anahtar konulardır.

Unutulmamalıyız ki yaşlılık hastalık değil, yaşam sürecinin bir parçasıdır. Her yeni güne yaşlanmak için değil, sağlıklı yaşamak ve yaş almak için başlamak bir seçimdir. Bu vesile ile bilgi, beceri ve deneyimleri her zaman bize yol gösteren yaş almış bireylerimize saygılarımı sunarak, haftalarını kutluyorum.

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17/03/2023 17:24