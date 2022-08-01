Altuğra’nın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajı…

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altuğra, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“1 Ağustos tarihi Kıbrıs Türkü'nün bu coğrafyada varlığını, mücadelesini ve güvencesini simgeleyen tarihtir.

Kıbrıs’ın fethinin 451’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64’üncü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 46’ıncıi kuruluş yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz.

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı, Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığı için vermiş olduğu çetin mücadelenin önemli bir dönüm noktasını temsil etmektedir.

Kıbrıs Türk halkı uzun yıllar her türlü baskıya, haksızlığa, zulme ve acılara karşı mücadele ederek direnmiş, toplumsal birliktelikle varlığını korumayı başarmış, varoluş mücadelesi sonucunda özgürce yaşadığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ne sahip olmuştur. Halkımız, bugün adada güven ve huzur içinde yaşamaktadır.

Tüm halkımızın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutlar, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, gazilerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.”

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01/08/2022 11:03