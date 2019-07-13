HABER KIBRIS

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Altun: Saçmalıktan ibarettir…

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13/07/2019

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Altun: Saçmalıktan ibarettir…

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Amerika Birleşik Devletleri’ne komplo kurduğumuz düşüncesi, saçmalıktan ibarettir." dedi.

TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Associated Press haber ajansına, Amerika Birleşik Devletleri’nde Türkiye aleyhine yapılan karalama kampanyasını değerlendirdi.

Türkiye'nin Amerikan kanunlarını aşmak için komplo kurduğuna dair  asılsız iddiaları yayma çabalarından derin endişe duyduklarını belirten Altun  şunları kaydetti:

"Bu ithamlar, 15 Temmuz 2016'da yaşanan ve 251 masum insanın şehit  edilmesiyle sonuçlanan hain darbe girişiminin lideri Fetullah Gülen ve suç  ortakları tarafından Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinden itibaren defalarca  ortaya atılmıştır. Bu karalama kampanyası, Amerikan halkını yanlış yönlendirerek  bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin, Başkan Trump'ın geçiş ekibi ve yönetiminin  üyeleriyle yasa dışı bağlantıları olduğuna inandırmayı hedeflemektedir. Amerika  Birleşik Devletleri’ne komplo kurduğumuz düşüncesi saçmalıktan ibarettir."

 

"ABD MAKAMLARININ BU DEZENFORMASYON KAMPANYASININ KURBANI OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin on yıllardır Amerikan şirketleriyle iş  yaptığını ve bu meşru faaliyetler hakkında ilgili mercilere bilgi verildiğini  belirten Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Amerika Birleşik Devletleri’nde herhangi bir usulsüzlük veya yasa  dışı faaliyette bulunulduğu suçlamasını kategorik olarak reddediyoruz. Bugüne dek  ABD'nin Türk yargısını etkileme çabalarına rağmen Amerikan yasal sürecine  saygımızdan ötürü sessizliğimizi koruduk. Ancak ABD makamlarının bu  dezenformasyon kampanyasının kurbanı olduğunu görüyoruz. Hain darbe girişiminin  üçüncü yıl dönümü olan Pazartesi günü görülecek davada görev yapan savcıların,  iddianamelerinde Gülen hakkında olumlu bir tablo çizmeleri bu durumun en açık  göstergesidir. Büyük bir terör saldırısının sorumlusuna kurban muamelesi yapmak  kabul edilemez. ABD makamlarını, Türkiye'nin yasal taleplerini ciddiye alarak  müttefikliğin gerektirdiği dikkat ve titizlikle bu taleplerin gereğini yapmaya  davet ediyoruz.”

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TAGS: Altun: Saçmalıktan ibarettir…, haber, kıbrıs,
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