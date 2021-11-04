Altuner: Cardplus emin adımlarla stratejik hedefine doğru ilerliyor  

Starcard Banka Kartları Merkezi Ltd (Cardplus) Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Taştan Altuner, Cardplus emin adımlarla stratejik hedefine doğru ilerlediğini belirtti.

Altuner, Cardplus marka ismi ile faaliyet göstermekte olan STARCARD BANKA KARTLARI MERKEZİ LTD 2006 yılında Akfinans Bank, Asbank, Creditwest Bank, Limasol Türk Kooperatif Bankası, Near East Bank ve Kıbrıs Vakıflar Bankası eşit ortaklığında kurulmuş olan banka kartları operasyonu ile satış noktasında elektronik ödeme cihazları (EFT-POS) operasyonu yaparak finansal kuruluşlara hizmet sunan bir teknoloji şirketi olduğunu kaydetti.

Altuner, kuruluşundan itibaren banka kartları operasyonlarında yenilikleri takip ederek, bu hususlarda projeler üreterek, uygulamaya koyan Cardplus Genel Müdürlüğü’nün, her zaman şirket yönetim kurulunda temsil edilen altı bankanın desteğini aldığını açıkladı.

Bankacılık işlerinde birbirleri ile rekabet içinde olan şirket ortaklarının, kart operasyon işinde birlikte çalışmanın avantajlarını değerlendirmek sureti ile ülkede ender görülen bir başarı hikayesi yarattıklarını kaydeden Altuner şunları kaydetti:

“Birlikte kazanma formülü üzerine kurulu çalışma modelimiz, günün şartlarına göre revize edilmiş, ancak her zaman birliktelik korunmuştur. Stratejik hedefimiz Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren tüm bankalara kart operasyonu ve satış noktasında elektronik ödeme hizmeti sunmaktır. Birçok ülkede bu operasyonları bankalar için şirketimiz benzeri kuruluşlar yapmaktadır.

Önceden sadece hizmetlerimizi kullanan Albank Ltd, şirketimiz sermayesine iştirak ederek, yedinci eşit ortak olmuştur. Albank’ın ortak olması ile şirketimiz sermayesi artırılmış, Albank ile Cardplus ilişkisi güçlendirilmiştir. Yedi ortak banka dışında hizmetlerimizi kullanan Şekerbank (Kıbrıs) Ltd bulunmakta olup, başka bankalar ile ortaklık veya hizmet sağlayıcı çerçevesinde çalışmalarımız devam ediyor. CardPlus platformunu kullanan banka sayısı arttıkça, bankalarımızın müşterek kazancı artacak, şirketimiz stratejik hedefine yaklaşmış olacaktır.”

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04/11/2021 15:30