Altuntaş: Oto lastiğini ayrıştırıp geri dönüşüme sağlayacak ekipmanım var

Haspolat sanayi bölgesinde bugün saat 12.00 sıralarında yangın çıkan yerin sahibi Mahmut Altuntaş Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaştı.

Batuhan Grup şirketlerin sahibi Altuntaş, yangının başkaları tarafından kasten çıkarıldığını belirterek kendisinin çevre düşmanı gibi gösterilmek istendiğini söyledi. Altuntaş, iş yerinin 2018 ve 2020 yılında aynı zamanlarda aynı şekilde yakıldığını ve çıkan her yangın sonucu maddi zarara uğradığını belirtti.

Altuntaş, adadaki geri dönüşüme en büyük destek veren kişinin kendisi olduğunu belirterek çevreye çok önem verdiğini söyledi. Altuntaş, “Benim de küçük çocuklarım var, çocukların soluduğu havayı kirletmem”dedi.

Altuntaş, iş yerinde plastiği ve oto lastiğini ayrıştırıp geri dönüşümünü sağlayacak ekipmanının olduğunu vurguladı.

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22/05/2021 13:53