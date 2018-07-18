Altuntoprak finale kalamadı

Portekiz'in Coimbra şehrinde düzenlenen oyunlarda Hakan serisinde yarıştığı Litvanya, Portekiz, Hollanda, İsveç üniversite sporcuları arasında ilk ikiye giremeyerek final yarışma şansını kaybetti. Bu sonucun ardından sporcumuz oyunlara veda etti. Federasyon Başkanı Hüseyin Kınacı; ilklerin yaşandığı bu oyunlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiklerinin altını çizdi. Bu organizasyonların artarak devam edeceğini belirten Kınacı, gelecek yıl yapılacak olan oyunlara daha iyi hazırlanıp katılacaklarını belirti.