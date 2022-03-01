Altyapı gelirinde zirve Monaco'da! İşte 20 ekip...

CIES verilerine ilk 20’de 5 tane Fransız takımı var. 20 takım arasında zirvede olan takımsa yaptığı 9 satıştan elde ettiği 246 milyon euroluk gelirle Monaco. Monaco’yu İspanyol devi Real Madrid takip ediyor.

Real Madrid, yaptığı 11 satıştan kazandığı 236 milyon Euro gelir sağlamış durumda. Listenin üçüncü sırasında ise yine bir Fransız takımı Olympique Lyon bulunuyor. Lyon, 14 satıştan 228 milyon Euro elde etti. Altyapıdan çıkardığı oyuncularla ünlü olan Hollanda temsilcisi Ajax ise yaptığı 10 satışla beraber 211 milyon Euro gelir sağlamış durumda. Listeye en üst sıradan giriş yapan İngiliz takımıysa Liverpool oldu. Liverpool, yaptığı 8 satıştan 131 milyon Euro elde ederek listeye 9. sıradan giriş yapmış durumda. Altyapısıyla ünlü olan bir diğer İspanyol devi Barcelona ise yaptığı 8 satıştan kazandığı 94 milyon Euro ile 15. sırada.

1- MONACO | 20 takım arasında zirvede olan takım yaptığı 9 satıştan elde ettiği 246 milyon euroluk gelirle Monaco. Monaco, bilhassa Kylian Mbappe’nin satışından elde ettiği gelirle büyük sükse yapmıştı.

2 - REAL MADRID | İspanyol devi Real Marid, yaptığı 11 satıştan 236 milyon Euro gelir sağlamış durumda ve listenin ikinci sırasında. Madrid, son olarak Achraf Hakimi’yi 43 milyon euroya Inter’e satmış ve bu transfer Avrupa futbolunda gündem olmuştu.

3 - LYON | Lyon, altyapısından çıkardığı 14 oyuncudan 228 milyon Euro gelir elde etti. Bu oyunculardan biri 41.5 milyon Euro karşılığında Bayern Münih’in yolunu tutan Corentin Tolisso olmuştu.

4 - AJAX | Altyapıdan çıkardığı oyuncularla ünlü olan Hollanda temsilcisi Ajax ise 2015 yılında bu yana yaptığı 10 satışla beraber 211 milyon Euro gelir sağlamış durumda. Ajax bu süreçte; Donny van de Beek, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt gibi isimleri Avrupa futboluna pazarlamıştı.

5 - BENFICA | Portekiz ekolünün önde gelen takımlarından Benfica, 2015’ten bu yana altyapısından çıkan 7 oyuncuyu toplam 202 milyon Euro gelir elde ederek dünya futboluna sundu. Bu oyunculardan en çok ön plana çıkanı Manchester City’deki performansıyla Ruben Dias oldu.

6 - ATALANTA | Avrupa’da son yılların ön plana çıkan İtalyan temsilcilerinden Atalanta, yaptığı 8 satıştan 182 milyon Euro gelir elde etmiş durumda. Atalanta’nın altyapısından çıkıp Avrupa futboluna kendini kabul ettiren isimler arasında stoper Alessandro Bastoni bulunuyor.

7 - BAYER LEVERKUSEN | Listeye giren ilk Alman takımı, yaptığı 7 satıştan kazandığı 177 milyon Euro ile Bayer Leverkusen. Leverkusen, son olarak Kai Havertz’i Chelsea’ye 80 milyon Euro karşılığında göndermişti.

8 - PSV | Hollanda ekolünü listeye sokan ikinci takım, 9 transferden gelen 142 milyon Euro ile PSV Eindhoven. PSV, 2015’ten bu yana Steven Bergwijn ve Memphis Depay gibi hücumcuları Avrupa futboluna kazandırmıştı.

9 - LIVERPOOL | Listedeki ilk İngiliz takım Liverpool, 8 satıştan elde ettiği 131 milyon Euro ile listeye 9. sıradan giriş yapıyor. Liverpool, U18 takımından A takıma yükselen Raheem Sterling’i Manchester City’ye 63.50 milyon Euro karşılığında satmıştı.

10 - SCHALKE 04 | Listedeki bir diğer Alman temsilcisi Schalke 04, yaptığı 4 satıştan elde ettiği 126 milyon Euro ile 10. sırayı aldı. Schalke, Leroy Sane ve Julian Draxler gibi hücumcuları altyapısında yetiştirmiş olma özelliği taşıyor.

11 - DINAMO ZAGREB | Listedeki tek Hırvat temsilcisi Dinamo Zagreb ise yaptığı 7 satıştan 110 milyon Euro gelir elde etti.

12 - SPORTING CP | Listedeki ikinci Portekiz temsilcisi, 7 oyuncudan elde ettiği 106 milyon Euro ile Sporting CP. Sporting, Joao Mario ve Gelson Martins gibi Avrupa futbolunda ses getiren oyuncuları altyapısından çıkarmıştı.

13 - RENNES | Listenin 13. sırasında bir diğer Fransız temsilcisi Rennes bulunuyor. Rennes; aralarında Eduardo Camavinga, Ousmane Dembele gibi oyuncuların da bulunduğu 7 oyuncudan 101 milyon Euro kazanç elde etti.

14 - FIORENTINA | İtalyan ekip, 2 oyuncudan elde ettiği 95 milyon Euro ile listenin 14. sırasında. Fiorentina, Juventus’ta forma giyen Federico Bernardeschi’yi altyapısından çıkarmıştı.

15 - BARCELONA | İspanyol devi, 8 oyuncunun satışından elde ettiği 94 milyon Euro ile 15. Bu süreçte Barça’nın yaptığı satışlar arasında Pedro ve Gerard Deulofeu gibi isimler bulunuyor.

16 - ANDERLECHT | Listedeki tek Belçika ekibi Anderlecht ise gönderdiği 7 oyuncudan 91 milyon Euro kazandı. Belçika ekibi, Youri Tielemans, Jeremy Doku, Leander Dendoncker ve Albert Sambi Lokonga gibi isimleri altyapısından çıkarmıştı.

17 - ST. ETIENNE | Listenin 17. sırasındaki ekip bir diğer Fransız temsilcisi St. Etienne. St. Etienne, 4 oyuncunun satışından 83 milyon Euro kazanç sağladı. St. Etienne, Wesley Fofana ve William Saliba gibi oyuncuları alt yaş kategorilerine geliştirmişti.

18 - MAN CITY | Listedeki bir diğer İngiliz takımı Manchester City. City, 2015 yılından bu yana altyapısında çıkan 10 oyuncudan 78 milyon Euro kazandı. City, Kelechi Iheanacho ve Angeliño gibi isimleri dünya futboluna kazandırmıştı.

19 - BORDEAUX | Listedeki 5 Fransız takımından sonuncusu 9 satıştan yaklaşık 78 milyon Euro kazanan Bordeaux. Aurélien Tchouaméni ve Jules Koundé, Fransız ekibin portfolyosunda ön plana çıkan oyuncular.

20 - SALZBURG | 20 takımlık listenin son sırasında ise Avusturya temsilcisi Salzburg bulunuyor. Salzburg, 5 oyuncunun satışından 76 milyon Euro kazandı.

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01/03/2022 09:54