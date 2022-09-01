Alumni Led Steam Gençlik Kampı sona erdi

Temmuz-Ağustos aylarında her iki toplumdan 11-13 yaş arası toplam 100 çocuğun katıldığı 5 haftalık USG Alumni Led Steam Gençlik Kampı’nın kapanış seremonisi dün akşam yapıldı.

ads ads ads ads
01/09/2022
tak

ads
ads
Alumni Led Steam Gençlik Kampı sona erdi

Temmuz-Ağustos aylarında her iki toplumdan 11-13 yaş arası toplam 100 çocuğun katıldığı 5 haftalık USG Alumni Led Steam Gençlik Kampı’nın kapanış seremonisi dün akşam yapıldı.

Ara bölgedeki Ledra Palace Otel'de yer alan etkinlikte ABD'nin Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber de bir konuşma yaptı.

Garber konuşmasında gençlerin bilim, teknoloji, sanat, matematik, mühendislik gibi dallarda yaratıcı şekilde iş birliği yapabilme, problem çözme yeteneklerini geliştirme şansı yakaladıklarını belirtti.

Kampın düzenlenmesinde emeği geçenlere aldıkları inisiyatif ve adanmışlıkları için teşekkür eden Garber, Kıbrıs’ın bilgi temelli ekonomisine Adanın her yanından katkılarda bulunmaya hazır gençlerin yetişeceğine inancını da dile getirdi.

01/09/2022 10:37
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: kamp, çocuk,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.