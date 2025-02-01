Alvaro Morata Galatasaray'da

Galatasaray, İtalyan ekibi Milan forması giyen İspanyol yıldız Alvaro Morata'yı sezon sonuna kadar kiraladı. İspanyol futbolcu, yarın İstanbul'a gelecek.

Galatasaray, Alvaro Morata transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı kırmızılılar, Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası hücuma da bir takviye yapmaya karar vermişti.

Galatasaray yönetimi bu doğrultuda İtalya Serie A devi Milan'da forma giyen 32 yaşındaki İspanyol santrfor Alvaro Morata'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Morata transferi için resmi imzalar atıldı. İspanyol futbolcu, yarın İstanbul'a gelecek.

Milan ile bu sezon 25 maça çıkan 32 yaşındaki Morata, 6 gol kaydederken, 2 de asist yaptı.