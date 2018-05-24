HABER KIBRIS

Alymbekov’un kendi kendini yaraladığı belirlendi

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24/05/2018

Alymbekov’un kendi kendini yaraladığı belirlendi
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Girne’de bu sabah apartmandan düşerek ağır yaralanan 27 yaşındaki Kırgızistan uyruklu Sadyrbek Alymbekov’un, olaydan önce kendi kendini yaraladığı belirlendi.

Polis açıklamasına göre, Girne’de RixAbarask sitesinde kalan Alymbekov, henüz tespit edilemeyen nedenle kendi kendini yaraladı, ardından da yaklaşık 12 metre yükseklikteki terastan aşağıya atladı.

Olayda ağır yaralanan SadrybekAlymbekov, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne yapılan ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde kontrol altına alındı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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TAGS: girne, haber
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