Alzheimer Derneği, ulusal sağlık planı talep etti

Sönmez: "Alzheimer tanısı alan kişilerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Elimizde alzheimer ve demans hastalığına ilişkin net veri yok”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra’yı ziyaret eden Alzheimer Derneği yönetimi, alzheimer/demans hastalarına özgü bütünlüklü ve kapsayıcı ulusal sağlık planı hazırlanmasını talep etti.

Dernekten verilen bilgiye göre, ziyarette Alzheimer Derneği Başkanı İzlem Sönmez’e, Yönetim Kurulu üyeleri İrşen Ann Tuncerler, Sevgi Naci Erdem ve Doç. Dr. Bahar Kaymakamzade eşlik etti.

Alzheimer Derneği’nin kuruluşu ve çalışmaları hakkında Bakan Altuğra’yı bilgilendiren yönetim kurulu üyeleri ulusal demans / alzheimer planı hazırlanmasını, son evrede olan yatağa bağımlı hastalar için ücretsiz evde bakım hizmeti; ilk ve orta evredeki hastaların sosyalleşebileceği tesislerin açılmasını istedi.

Alzheimer Derneği Başkanı İzlem Sönmez, 2050 yılında dünyada 115 milyona yakın alzheimer hastası olacağının öngörüldüğünü belirterek, “Ülkede de Alzheimer tanısı alan kişilerin sayısı gün geçtikçe artıyor." dedi.

Alzheimer ve demans hastalığına ilişkin veri sağlamak, hastaların sayısı, bölgelerdeki dağılımı ve cinsiyet konularda bilgi toplanması için komite oluşturulmasını talep eden Sönmez, bu hastalara özgü bütünlüklü ve kapsayıcı bir ulusal sağlık planı hazırlanması gerektiğini ifade etti.

İzlem Sönmez, alzheimer/demans hastalarının da insan onuruna yaraşır bakım ve destek görebilmeleri için adım atılmasını istedi.

Alzheimer hastalığının uzun yıllar sürebilen ve iyileşme göstermeyen hatta hastaları yatağa bağımlı hale getiren bir rahatsızlık olduğunu anımsatan Sönmez, özellikle ileri evredeki hastalar için evde bakım hizmeti sunulmasının elzem olduğunu vurguladı.

Sönmez, hastaya bakım verecek kişilerin eğitimli olmayışının ve bakım fiyatlarının fahiş olmasının derneğin üyeleri için sıkıntı yarattığını belirtti.

İlk ve orta evredeki alzheimer ve demans hastalarının sosyalleşebileceği gündüz yaşam evlerine ihtiyaç olduğunu kaydeden İzlem Sönmez, böyle merkezlerin hastalar kadar hastalara bakım veren kişiler için de önemli olduğunu söyledi.

Sönmez, “Talebimiz bu tür tesislerin yaygınlaşması, belediyelerin bu tür tesisler açması için teşvik edilmesi” dedi.

Demans ve Alzheimer konusunda kapsayıcı ve bütünlüklü bir ulusal demans planı çıkarılmasının hastalar ve hastalara bakım verenler için elzem olduğunu vurgulayan Sönmez, Alzheimer Derneği olarak katkıya hazır olduklarını ifade etti.

Ziyarette 2019’da Alzheimer Derneği tarafından yapılan araştırma da Sağlık Bakanı’nın bilgisine getirildi. Buna göre, katılımcıların yüzde 55.4’ü Alzheimer hastalarına sağlanan hizmetlerin yetersiz olduğunu düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 41,6’sı ücretsiz evde bakım hizmeti istediğini, yüzde 29,7’si de Alzheimer ve demans hastalarına özel bakım evleri ve tesislerin kurulması gerektiğini belirtti.

Bu habere tepkiniz:



03/08/2022 13:00