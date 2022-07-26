Alzheimer Derneği yararına yarın akşam Büyük Han’da konser düzenleniyor

Alzheimer Derneği yararına yarın akşam Büyük Han’da Türk Sanat Müziği konseri verilecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Müzik Gönüllüleri Derneği tarafından organize edilen ve ülkenin tanınmış sanatçılarından şef Cem Kafkas yönetiminde verilecek konserden elde edilecek gelirin bir kısmı Alzheimer Derneği’ne bağışlanacak.

Konser, yarın saat 20.30’da Büyük Han’da yer alacak.

Açıklamada, Alzheimer Derneği’nin, 2019 yılında, Alzheimer hastalığı ve bakımı konusunda halkı bilinçlendirmek, hasta ve hasta yakınlarının yaşam kalitelerinin artırılması için çalışmalar yapmak, Alzheimer hastalarının haklarını savunmak/korumak için savunuculuk çalışmaları yapmak, konusunda uzman hekimlerin ve gönüllülerin desteğiyle Alzheimer hastalarına ve hasta yakınlarına sosyal destek ve farkındalık eğitimleri vermek ve özellikle bakım veren kişilere psikolojik destek ve dayanışma toplantıları düzenlemek amacıyla kurulduğu hatırlatıldı.

Dernek, Türk Sanat Müziği eşliğinde, Alzheimer Derneği’ne destek olmak isteyen herkesi konsere davet etti.

Konser biletleri için 0542 850 25 77 veya 0542 866 12 31 numaralı telefonlara ulaşılabileceği, bilet satışlarının girişte de devam edeceği belirtildi.

Bu habere tepkiniz:



26/07/2022 16:35