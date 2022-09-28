Alzheimer Derneği’nden çamur yoğurma etkinliği...

Alzheimer Derneği, 1 Ekim Cumartesi günü 10.00-12.30 saatleri arasında Merkez Lefkoşa’da bazı sivil toplum örgütünün sponsorluğunda 60 yaş üstü bireyler için çamur yoğurma etkinliği düzenliyor.

Katılımcılar, seramik sanatçısı Leman Cankat öncülüğünde çamurla oynayıp yaratıcılıklarını geliştirirken bir yandan da ince motor hareketlerini güçlendirip akranlarıyla sosyalleşme fırsatı elde edecek.

Alzheimer Derneği'nden verilen bilgiye göre, etkinlik, Mağusa Kale Lions, Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, İskele Sahil Lions Club, Mağusa Mesarya, Nicosia New Generation, Mağusa Desdemona Lions, Mağusa Ravelin Lions Kulübü, Young Professionals Cyprus Virtual Lions Club’ın katkıları ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Yaşlı Biriminin taşımacılık desteğiyle yapılacak.



1 Ekim Dünya Yaşlı Hakları gününde gerçekleştirilecek etkinliğe katılım için [email protected] adresinden veya 0542 850 25 77 numaralı telefondan ücretsiz kayıt yaptırılabiliyor.

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28/09/2022 15:09