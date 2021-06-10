Alzheimer hastalığındaki keşif, yeni tedavi yöntemleri için umut oldu

Keele Üniversitesi’ndeki uzmanlar, Alzheimerlı iki ölen kişinin beyinlerinde toplu iğne başı boyutunun 1/10.000’i civarında bakır ve demir nanoparçacıkları buldular.

Parçalar; Alzheimer hastalığıyla bağlantılı ve genellikle sinir hücreleri arasındaki boşluklarda biriken, amiloid olarak bilinen zararlı proteinleri içeren plaklar içinde keşfedildiler.

Araştırmacılar, elementer metallerin insan beyin dokusunda ilk kez doğrulandığını ve bunların Parkinson, Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların tedavisine nasıl katkı sağlayabileceklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabileceklerini söylediler.

ÖĞRENİLECEK DAHA ÇOK ŞEY VAR

Keele Üniversitesi’nde biyomedikal nanofizik profesörü olan Neil Telling, yeni bulgularla ilgili şunları söyledi: “Aslında, bu tür parçacıkların gerçekten hastalıkla bağlantılı olup olmadığı henüz net değil. En azından onların varlığı, metallerin beyinde işlenme şekli hakkında öğrenilecek daha çok şey olduğunu gösteriyor.”

Telling, elementer metallerin keşfinin beklenmedik olduğunu belirtirken şunları ekledi: “Bulguların Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıkların tedavilerini etkilemesi için çok daha fazla zamana ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Nihayetinde, bu araştırma dizisi şu anda incelenmekte olan amiloid proteinlerinin yanı sıra metalleri hedef alan yeni tedavilere yol açabilir.”

Araştırmacılar, keşfin tedavi edilemeyen bu beyin hastalıklarının ilerlemesini yavaşlatmak için son derece önemli olduğunu söyledi.

Alzheimer Derneği’ne göre, Birleşik Krallık’ta demanslı yaklaşık 850.000 kişi var ve bunun 2040 yılına kadar 1,6 milyona çıkması bekleniyor.

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10/06/2021 15:10