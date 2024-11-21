Alzheimer hastası İsmet Kim aranıyor

Polis, dünden beridir kayıp olan 83 yaşındaki Alzheimer hastası İsmet Kim’i görenlerin en yakın polis merkezine bilgi vermesini istedi.

Polis’ten yapılan açıklamada, “20 Kasım 2024 tarihinde, Esentepe’de sakin Alzheimer hastası İsmet Kim (E-83), kullanımındaki JP 548 plakalı araç ile ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, görenlerin en yakın polis merkezine bilgi vermeleri önemle rica olunur.” denildi.

Öte yandan Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı da kayıp İsmet Kim'i görenlerin en yakın polis karakoluna veya

Alo 101 Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Acil Hattına bilgi vermelerini istedi.