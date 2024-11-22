Kaybolan Alzheimer Hastası İsmet Amca Dikmen’de Bulundu

Esentepe’de yaşayan 83 yaşındaki Alzheimer hastası İsmet Kim, çarşamba günü kaybolmasının ardından Dikmen’de boş bir arazide bulundu.

Bir vatandaşın boş arazide İsmet Kim’i fark ederek durumu polise bildirmesi üzerine, ekipler hızla harekete geçti. İsmet Kim’in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İsmet amcamızı sağ salim bulduk şükürler olsun. Yardımını esirgemeyen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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