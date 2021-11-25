Alzheimer için geliştirilen burun spreyinin insan denemelerine başlanmak üzere

Brigham ve Kadın Hastanesi Alzheimer için, hastalığın ilerlemesini önlemek veya yavaşlatmak için tasarlanmış bir burun spreyinin ilk insan denemesine öncülük edeceğini duyurdu.

Alzheimer tedavileri birkaç ay önce pek olası görünmüyordu. İlaç denemeleri 20 yıl boyunca hastalığın ilerlemesini durduracak tedaviler üretmeye çalıştı ve başarısız oldu.

Birçok büyük ilaç şirketi, Alzheimer tedavisi geliştirme misyonunu tamamen terk etti.

Bu nedenle hastaların tek iyileşme umudu, sınırlı bir süre için Alzheimer semptomlarını (hafıza kaybı, uykusuzluk ve dil veya akıl yürütme becerileri kaybı dahil) azaltan ilaçlardı.

Alzheimer’ın tedavisi nihayet geliştirilmiş olabilir

Geçen hafta, Brigham ve Kadın Hastanesi, Alzheimer için hastalığın ilerlemesini önlemek veya yavaşlatmak için tasarlanmış bir burun spreyinin ilk insan denemesine öncülük edeceğini duyurdu.

Deneme için Alzheimer semptomları olan 60 ila 85 yaş arasındaki 16 kişiye bir hafta arayla iki doz aşı yapılacak.

“Konsept yeni değil ancak umut verici”

Las Vegas, Nevada Üniversitesi'nde beyin bilimi profesörü olan Jeffrey Cummings, Insider'a verdiği demeçte, konseptin tamamen yeni olmadığını ancak bilim adamlarının hastalığın nasıl tedavi edileceğini daha iyi anlamaları için umut verici olduğunu söyledi.

Deneyin katılımcıları hastalığın erken bir aşamasında ve sağlık durumları iyi olduğundan deneme sonuçları bize hastalığın ilerlemesini nasıl engelleyebileceğimiz konusunda daha fazla bilgi verebilir.

Bağışıklık sistemini uyarmanın beyindeki beta-amiloid plaklarını temizlemeye yardımcı olabileceğini öne süren on yıllık araştırmanın sonucu merakla bekleniyor.

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25/11/2021 13:28