Alzheimer için iki umut veren gelişme

Amerikan Biogen ve Japon Eisai biyoteknoloji şirketleri tarafından geliştirilen Lecanemab adlı Alzheimer ilacının, hastalığın beyni tahrip etme sürecini yavaşlattığı açıklandı. Bilim dergisi New England of Journal of Medicine'da yayımlanan verilere göre Lecanemab, 18 aylık bir süre içinde Alzheimer hastalarında zihinsel becerilerdeki zayıflamayı yüzde 27 oranında yavaşlatıyor. Bilim insanlarına göre bu mütevazı ama önemli bir sonuç. Lecanemab, beyindeki nöronlar arasında bir protein olan "beta amiloid" adlı yapışkan maddeyi hedef alıyor. Hastalığın ilk aşamalarında etkili olan Lecanemab, tıpkı virüs ve bakterilere saldıranlar gibi bir antikor ve bağışıklık sistemine beyindeki amiloidi temizleme komutu veriyor.

İDRARDAN TESPİT EDİLECEK

Frontiers in Aging Neuroscience'da yayınlanan yeni bir çalışmaya göre, detaylı bir idrar testi ile erken evrede Alzheimer hastalığını tespit etmek mümkün. Araştırmacılar, farklı seviyelerde Alzheimer hastaları ve sağlıklı 574 kişiyi kapsayan bir çalışma yaptı. Kişilerden alınan veriler karşılaştırıldığında, Alzheimer veya bilişsel sorunları olanlarda formik asidin daha yüksek olduğu belirlendi. Uzmanlar, yüksek miktardaki formik asidin Alzheimer'ın bir uyarı işareti olabileceğini kaydetti. Çalışma yazarları, Alzheimer ve formik asit arasındaki bağlantıyı anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

01/12/2022 20:14