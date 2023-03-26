Alzheimer için umut veren keşif

ABD'li bilim insanları Alzheimer hastalığına dair yeni bir araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Buna göre,hastalığın ilk belirtileri gözlerde ortaya çıkıyor. Çalışma, hastalığın erken tanısına dair de umut verici bir gelişme olarak gösteriliyor.

Son araştırma Alzheimer'ın erken teşhisine dair bir gerçeği ortaya çıkardı. ABD'li bilim insanları, 14 yıl boyunca 86 farklı insandan retina ve beyin dokusu örnekleri topladı.

CNN International'ın haberine göre, bu şimdiye kadar yapılmış en geniş araştırmalardan biri oldu.

Sağlıklı insanlardan alınan bu örnekler, hem başlangıç evresinde hem de ileri derecede Alzheimer hastalığı olanlarla karşılaştırıldı.

Ortaya çıkan bulgular, hastalığın ilk belirtilerinin gözlerde görüldüğünü kanıtladı.

GÖZ TESTLERİYLE ERKEN TANI MÜMKÜN OLABİLİR

Çalışmalar, Alzheimer hastalarının gözlerinde erken yaşta iltihaplanmaların başladığını ve beyindeki bazı hücrelerin sayısında da azalma görüldüğünü ortaya koydu. Bu sayede yapılacak yeni göz testleriyle artık hastalığın erken tanısı mümkün olabilecek.

Alzheimer hastalığına dair son dönemde çalışmalar hızlandırılmış durumda.Son olarak ABD Gıda ve İlaç Dairesi, hastalığı yavaşlattığı görülen yeni bir ilacı onaylamıştı.

Kullanım için onay verilen ilaç, hafıza ve düşünmedeki zayıflamayı yavaşlatabileceğini gösteren, türünün ilk örneği olarak gösteriliyor.

Ancak uzmanlar, ilacın tedavi edici olmadığını,, sadece hastalığın ilerlemesini ölçülebilir şekilde yavaşlatacağını vurguluyor.

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26/03/2023 22:18