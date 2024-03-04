Alzheimer tanımı değişiyor: Milyonlarca sağlıklı insana tanı konabilir

ABD merkezli Alzheimer Derneği'nin gerçekleştirdiği bir panelde bilim insanları sağlıklı, orta yaşlı yetişkinlere Alzheimer hastalığı tanısı konmasını sağlayacak tartışmalı öneriler sundu.



Bu önerilere göre hastalığın "kapsayıcılığını" artıracak şekilde tanımının değişmesi bekleniyor.



Beyinde biriken ve Alzheimer gelişimiyle bağlantılı olan "amiloid" adı verilen toksik proteinin anormal seviyelerine sahip kişilerin dışarıdan sağlıklı görünmelerine rağmen hastalığın yeni tanımlanan "Birinci Aşamasında'"oldukları söylenebilir.

SEMPTOMLAR ORTAYA ÇIKMADAN TEŞHİS



Uluslararası demans konferansında tartışılan planlar, semptomlar ortaya çıkmadan çok önce yüksek düzeyde amiloidi kolayca tespit edebilen yeni kan testleri nedeniyle gündeme geldi.



Panel üyelerinden biri olan Alzheimer Derneği'nin baş bilim sorumlusu Maria Carrillo, "Bu girişimin amacı erken teşhis ve tedavi bilimini ilerletmektir. Demansı önlemek için hastalığı belirtiler ortaya çıkmadan önce tespit edip tedavi etmemiz gerekiyor" dedi.



Doktorlar, sağlıklı yetişkinlere aslında hiçbir zaman sahip olmayacakları, hayatlarını değiştirecek bir hastalık teşhisi koymanın "çok ciddi" tehlikeleri konusunda uyardı.