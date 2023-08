Alzheimer tedavisinde önemli gelişme: Hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilecek

Türkiye'de yaklaşık 800 bin kişi demans hastalıkları ile mücadele ediyor. Alzheimer da bu hastalıkların en önemlilerinden biri.

Yeni geliştirilen "Donanemab" adlı ilaç hasta ve yakınlarının umudunu artırdı.

İlaca ilişkin araştırma, dünyaca ünlü bilimsel tıp dergisi The Journal Of The American Medical dergisinde yayımlandı.

Yaşları 60 ila 85 arasında değişen 1736 kişi arasında yapılan araştırmaya göre yeni alzheimer ilacı, hastalığın bulgularını yüzde 30 oranında yavaşlatıyor.

"18 ay sonunda hastalığın ilerlemesi yüzde 30-40 yavaşladı"

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haşmet Hanağası, ilacın alzheimer hastalığıyla ilgili büyük bir gelişme olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatmaya yönelik bir ilaç ve görüldü ki gerçekten 18 aylık bir süreç sonunda kullanılan hastalar, kullanmayanlara göre yaklaşık yüzde 30 ila 40 arasında bir ilerlemede yavaşlama görüldü. Alzheimer hastalığı için çok büyük bir gelişme tabiiki bu. Çünkü ilk defa hastalığın seyrine olumlu etkisi olan ilaçlar bunlar."

Gelecek sene piyasaya sürülecek

İlaç, alzheimer hastalarının beyninde oluşan "Beta Amiloid" adlı yapışkan maddeyi temizlemek üzere geliştirildi. Hastalığın erken evresinde kullanılıyor.

Hanağası, ilaçların çok erken konulan teşhislerde işe yaradığını vurguladı.

İlacın gelecek sene piyasaya sürülmesi bekleniyor.

18/08/2023 15:50