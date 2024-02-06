Amaç Arnavutoğlu Anılıyor

Göçmenköy İdman Yurdu, 6 şubat 2023 tarihinde Hatay'da meydana gelen depremde yaşamını yitiren eski futbolcu ve yönetim kurulu üyelerinden Amaç Arnavutoğlu'nun anısını yaşatmak adına bir dizi etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.

Açıklama şöyle:

6 Şubat 2023 tarihinde Hatay’da yaşanan deprem nedeniyle yaşamını yitiren Yönetim Kurulu üyemiz ve eski futbolcumuz AMAÇ ARNAVUTOĞLU’nu ve 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden bütün meleklerimizi saygı ile anar tanrıdan rahmet diliyoruz.

Bu nedenden dolayı AMAÇ ARANAVUTOĞLU’nu birinci ölüm yıldönümünde GÖÇMENKÖY İDMAN YURDU olarak anmak adına anısına 6 Şubat tarihinde saat 17:00-19:00 saatlerinde Göçmenköy sahasında anı maçı yapılacak.

Ayrıca 8 Şubat 2024 Perşembe Lefkoşa mezarlığında kabri başında saat 10:00’da ANMA töreni yapılacaktır.

Anı maçına ve kabri başında yapılacak olan anma törenine tüm sevenleri davetlidir.