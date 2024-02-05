Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı personeli, Hatay’daki depremde hayatını kaybeden Amaç Arnavutoğlu unutulmadı.

6 Şubat depreminde Hatay’da bulunan Amaç Arnavutoğlu’nun cenazesi kısa sürede bulunarak ülkeye getirilmişti, Lefkoşa’da defnedilmişti. Göçmenköy Spor Kulübü ile ismi özdeşleşen Amaç Arnavutoğlu da kabri başında anılacak, ailesi tarafından Mevlüt okutulacak