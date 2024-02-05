Amaç Arnavutoğlu unutulmadı

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı personeli, Hatay’daki depremde hayatını kaybeden Amaç Arnavutoğlu unutulmadı.

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05/02/2024

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Amaç Arnavutoğlu unutulmadı

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı personeli, Hatay’daki depremde hayatını kaybeden Amaç Arnavutoğlu unutulmadı.

6 Şubat depreminde Hatay’da bulunan Amaç Arnavutoğlu’nun cenazesi kısa sürede bulunarak ülkeye getirilmişti, Lefkoşa’da defnedilmişti. Göçmenköy Spor Kulübü ile ismi özdeşleşen Amaç Arnavutoğlu da kabri başında anılacak, ailesi tarafından Mevlüt okutulacak

05/02/2024 22:13
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TAGS: Amaç Arnavutoğlu
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