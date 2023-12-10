Amaltheia (Larnaka'dan Gazze'ye denizden insanî yardım) hayata geçiriliyor

Gazze’ye insanî yardım konusunun, “Kıbrıs üzerinden bölgedeki gelişmelerde önemli rol oynamak isteyen İngiltere ile bu konuda merkezî rol oynamak ve uluslararası alanda puan kazanmak isteyen” Güney Kıbrıs’ı aynı rotada birleştirdiği haber verildi.

Fileleftheros, "İnsanî Koridor Hayata Geçiriliyor” başlıklı haberinde, İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps’ın, Rum medyasına “neredeyse görünmeden” gittiği Kıbrıs’ta Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’la Larnaka’dan Gazze’ye denizden insanî yardım koridoru konusunu görüştüğünü yazdı.

Gazete Shapps-Kombos görüşmesinden İngiltere’nin, insanî yardımın Larnaka’dan Gazze’ye götürülmesinde başrolü üstlenerek meseleyi tamamen kendi üzerine aldığı sonucunun çıktığına işaret etti. İlk parti insanî yardımın 29 Kasım’da Güney Kıbrıs’a ulaştığını ve Larnaka’da depolandığını yazan gazete Rum yönetiminin ilk başta gönderen ülkeyi açıklamak istemediğini ancak bir hafta sonra, yardımları gönderen ülkenin İngiltere olduğunun öğrenildiğini yazdı.

Haberde bunun, İngiltere’nin “yardımlar Güney Kıbrıs’ta olsun ve uygun şartlar oluştuğu anda Gazze’ye götürülsün” şeklindeki projesinin bir parçası olduğu, İngilizlerin yardımları Gazze’ye indirmeye uygun gemilere sahip olması nedeniyle Rum yönetiminin insanî yardım koridoru inisiyatifinin mantığının da tam olarak bu olduğu kaydedildi.

Gazete İngiltere Savunma Bakanı Shapps’ın Güney Kıbrıs’a da uğradığı Orta Doğu ziyaretinin ana hedefinin tarafları, yardımları süratle ulaştırmaya ikna etmek ve İsrail ve Filistin ile seçenekleri görüşmek olduğunu yazdı ve İngiltere’nin, yardımların sevk çabasına yardımcı olmak üzere bölgeye (Ağrotur), bin (1000) asker daha gönderdiğini kaydetti.

Habere göre birkaç hafta önce İngiltere Kıbrıs’taki Ağrotur askerî üssünden insani yardımları Gazze’ye ulaştırılmak üzere Mısır’a gönderdi. İsrail, kendisi kontrol etmeden yardımların Gazze’ye ulaşmasına izin vermeyeceğini açıkça ortaya koyması ve İsraillilerin Ağrotur üssüne erişim sağlayamaması nedeniyle yardımlar için Ağrotur’un kullanılması seçeneğinden vazgeçildi.

Bu nedenle, Rum yönetiminin “Amaltheia” (Larnaka’dan Gazze’ye denizden yardım koridoru) inisiyatifinden başka seçenek kalmadığı kaydedildi. Gazze’ye gönderilecek yardımları denetleyecek ilk İsrailli uzman grubunun Güney Kıbrıs’a gitmeye hazırlandığı Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bu konuda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile iletişim kurmasının beklendiği kaydedildi.

Haberde Fransa Dışişleri Bakanı’nın da geçen hafta içerisinde düzenlediği, çeşitli ülkelerden denkleri ile Orta Doğu’daki durumu ve Gazze’ye insanî yardım ulaştırılması konusunun ele alındığı bir telekonferansa katılan Rum Dışişleri Bakanı Kombos’un Larnaka-Gazze koridorunu anlattığı hatırlatıldı.

Kombos’un “X platformundan” yaptığı paylaşımda Rum yönetiminin, Larnaka’dan gönderilecek insanî ve tıbbi yardım için 1.1 milyon Euro katkı yapacağını da açıkladığını anımsatan gazete İngiltere ve Fransa haricinde başka ülkelerin de Gazze’ye toplu yardım göndermek istediğini ancak şu anda her birinin tak başına hareket ediyor göründüğünü ancak süreç içerisinde, ortak hedef için ortak bir ortak payda bulunmasının beklendiğini” belirtti.