Aman dikkat! Bu belirtileriniz varsa sosyal fobi yaşıyor olabilirsiniz!

Sosyal fobi, psikolojik olsa da fizyolojik birçok belirtiyle kendisini hissettirir. Özellikle ergenlik döneminde başlayan ve hayat kalitesini ciddi oranda etkileyen sosyal fobi ve belirtileri konusunda uzmanlar uyarıyor.

Sosyal fobi, kişinin sosyal ortamlarda ya da performans durumlarında kaygı yaşaması, hata yapmaktan korkmasına neden oluyor. Sosyal fobi yaşayan kişilerinde nefes darlığı, kalp çarpıntısı, baş dönmesi, sıcak basması gibi fizyolojik belirtilerle gibi fizyolojik belirtiler de görülebileceğini söyleyen Psk. İdil Özgüçlü, “Kişide sosyal fobi olup olmadığına bir profesyonele danışmadan karar verilemez” diyor.

Herkeste aynı şekilde kendisini göstermiyor

Hiç yeni bir kişiyle tanıştırılırken yoğun bir korku yaşadınız mı? Veya bir sunum yapacakken kalp atışınızdaki hızlanmayı, sesinizdeki titremeyi fark ettiniz mi? Hissettiğiniz bu değişimler sosyal fobi olabilir. Sosyal fobi sahibi kişiler, başkaları tarafından incelenebileceği sosyal ortamlar veya performans durumlarıyla ilgili yoğun bir kaygı ile yaşar. Eksik veya yanlış bir şeyler yapmaktan, olumsuz değerlendirilmekten korkar, mahcubiyet duygusunu çok yoğun yaşarlar. Yaşanılan mahcubiyetin birçok nedeni olabileceğini anlatan DoktorTakvimi.com uzmanlarından Psk. İdil Özgüçlü, “Örneğin bir kaygı belirtisi göstermekten (kızarma, titreme gibi) ve bu belirtilerin başkaları tarafından fark edilmesinden endişe duyarlar ve bu endişe onları kısır bir döngüye sürükleyebilir. Tuhaf konuşmaktan (konuşmanın yapısıyla ilgili), veya konuşmanın içeriğiyle ilgili hata yapmaktan korkabilirler. Başkaları tarafından sıkıcı, tuhaf, yetersiz olarak değerlendirilmekten kaygı duyabilirler. Kişiler sosyal ortama girmeden kaygı yaşamaya başlayabilir (beklenti kaygısı), ya kaçınır ya da güvenlik davranışları sergilerler” diyor.

Hastaların yüzde 95’inde sosyal fobi belirtileri ergenlik döneminde başlıyor

Psk. İdil Özgüçlü, sosyal fobisi olan kişilerde kaygı ve korku durumlarında kalp atış hızının artışı, nefes darlığı, göğüste baskı hissi, baş dönmesi, boğulma hissi, terleme ve sıcak basması gibi fizyolojik belirtiler görülebileceğini hatırlatıyor. Bunların yanı sıra sosyal fobisi olan kişilerde bakışını kaçırma, kararsız ses tonu, kararsız ifadeler, tereddütlü jestler, kendini açmama, mesafeli davranma, telefonları açmama, aramalara dönmeme gibi davranışlar gözlemlenebileceğini belirten Psk. Özgüçlü, tedaviye başvuran hastaların yüzde 95’inde sosyal fobi belirtilerinin ergenlik döneminde başladığının altını çiziyor. Buna rağmen hastaların tedaviye çoğunlukla 30’lu yaşlarda başladığını söyleyen Psk. Özgüçlü, şöyle devam ediyor: “Sosyal fobinin 12 aylık yaygınlık oranı %7,9, yaşam boyu görülme oranı ise %13’tür. Kadınlarda görülme oranı erkeklerde oranla 2/3 daha fazladır. Ancak kişide sosyal fobi olup olmadığına sadece belirtilere bakarak, bir profesyonele danışmadan karar verilemez.”

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10/11/2021 18:39