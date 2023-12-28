Aman Sultan Duymasın Alayköy’de sahnelendi

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28/12/2023

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Aman Sultan Duymasın Alayköy’de sahnelendi

“Aman Sultan Duymasın” tiyatro oyunu, Alayköy’de sahnelendi.

Mektep Kültür Sanat Derneği’nin açıklamasına göre, halk dansları ve müziğe de yer verilen iki perdelik tiyatro oyunu ocak ayında da seyirciyle buluşacak. Oyunla ilgili tarihler önümüzdeki günlerde duyurulacak.

Alayköy Kültür ve Sanat Derneği ile Mektep Kültür Sanat Derneği çatısı altında faaliyet gösteren Denyalı Ömer Şehir Tiyatrosu’nun birlikte hazırladığı “Aman Sultan Duymasın” oyununu dernek Başkanı Hüseyin Tunçerler yazıp yönetti.

28/12/2023 15:29
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