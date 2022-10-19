Amasya’da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı
Amasya’nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile TIR’ın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
19/10/2022
Amasya’nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile TIR’ın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
İstanbul’da Giresun’un Alucra ilçesine giden İbrahim Bulut yönetimindeki Rota Turizme ait 34 TN 60 28 plakalı yolcu otobüsü, Kayadüzü mevkisinde Selahattin İnanır’ın kullandığı 52 ADJ 308 plakalı TIR’la çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüsteki yolculardan Dursun Şerbetçi ve Temel Aslantürk hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.