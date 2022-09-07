Amatör modda FIFA oynar gibi; PSG'nin kurbanı bu kez Juventus

Şampiyonlar Ligi ilk haftasında PSG, sahasında Juventus'u konuk etti.

Ev sahibi ekip maçı 2-1 kazandı.

Maçta goller; 5. ve 22. dakikalarda Kylian Mbappe ve 54. dakikada McKennie'den geldi.

PSG, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Makkabi Hayfa'ya konuk olacak.

Juventus ise aynı haftada sahasında Benfica ile karşılaşacak.

Messi, Neymar, Mbappe üçlüsü parlıyor

Maçta 5. dakikada gol bulan Mbappe, Şampiyonlar Ligi maçlarının ilk 5 dakikasındaki 5. golünü attı. Organizasyonda Mbappe'den daha fazla ilk 5 dakika içinde gol atan tek oyuncu, 6 gol bulan takım arkadaşı Lionel Messi oldu.

Mbappe aynı zamanda, Lionel Messi'yi geride bırakarak Şampiyonlar Ligi'nde 35 gole ulaşan en genç oyuncu oldu. Mbappe bunu 23 yaş 260 günlükken yaptı.

Neymar, bu sezon çıktığı 7 maçında 16 gol katkısında bulundu. . Breilyalı yıldız 9 gol atarken 7 de asist yaptı.

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07/09/2022 09:10