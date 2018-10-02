Amazon Abd'de Asgari Ücreti Saatte 15 Dolara Çıkarıyor

ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon, Amerikalı çalışanlar için asgari ücreti gelecek aydan itibaren saatte 15 dolara çıkaracağını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, yeni asgari ücret tarifesinin tam zamanlı, yarı zamanlı, geçici ve mevsimlik mesai yapan tüm çalışanları kapsayacağı kaydedildi.

Amazon, ABD'de çevrimiçi ticaret ağı için dağıtım merkezi işlevi gören dev malzeme depoları yanında Whole Foods gibi bazı perakende zincirlerini de işletiyor.

Ülkede yaklaşık 350 bin kişi istihdam eden şirket bugüne dek farklı eyaletlerdeki çalışanlarına farklı asgari ücret uyguluyordu. Örneğin Teksas eyaletine bağlı Austin şehrindeki malzeme deposunda çalışan bir işçi saatte 10 dolar kazanırken, New Jersey eyaletine bağlı Robinsville şehrinde çalışan bir işçi saate 13,5 dolar kazanıyordu.

Federal asgari ücretin saatte 7,5 dolar olduğu ABD'de her eyalet kendi asgari ücret düzeyini belirleme yetkisine sahip bulunuyor.