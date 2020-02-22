Amazon ilk kez bir Türk şirket satın aldı

Dünyaca ünlü iş adamı Jeff Bezos'un sahibi olduğu Amazon, İstanbul merkezli Türk şirket olan Datarow'u satın aldı.

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22/02/2020
HK

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Amazon ilk kez bir Türk şirket satın aldı

116 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin işadamı olarak kabul edilen Jeff Bezos’un şirketi Amazon, bir ilke imza attı. Amazon, ilk kez bir Türk şirketini satın almak için el sıkıştı. Amazon’un aldığı Türk şirket ise İstanbul merkezli Datarow. Satışın tamamlandığı ise Datarow’un internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından da duyuruldu.
 
2017’de kuruldu
 
Datarow, yazılım ve depolama amacıyla Türk girişimciler tarafından kuruldu. 2017’de temeli atılan şirketin ortakları ve kurucuları ise  Can Abacıgil ve Eren Baydemir.

2018 yılında Türkiye’de kendi şirketini kurarak giren Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos, 1999’da Time dergisi tarafından “Yılın Kişisi” seçilmişti.

22/02/2020 10:48
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TAGS: Amazon, haber, kıbrıs, Jeff Bezos, kktc, kıbrıs haberleri
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