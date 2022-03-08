Amazon ormanları hızla savanaya dönüşebilir

Bilim insanları, Amazon yağmur ormanlarının, iklim değişikliği ve ormansızlaşma sonucu beklenenden daha hızlı biçimde savanaya dönüşebileceği uyarısında bulundu.

25 yıllık uydu görüntülerinin analizini yapan araştırmacılar, ilk kez Amazon ormanlarının kuraklık ve yangın gibi etkilere karşı dayanaklılığını ölçümledi.

Veriler, Amazonların bir "geri dönüşü olmayan noktaya" doğru yaklaştığını ortaya koydu.

Öyle ki istatistiksel analizler, 2000'li yılların başından beri el değmemiş ormanların yüzde 75'inden fazlasının stabilitesini kaybettiğini gösterdi.

Bu durumun, Amazonların "savana" olarak bilinen çayırlık alanlara dönüşmesine yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Yağmur ormanlarındaki bozulma en fazla çiftliklere, yollara ve kentsel alanlara yakın bölgelerde gerçekleşti.

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08/03/2022 21:18