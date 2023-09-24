Amazon Prime Video yılbaşından sonra reklamlı olacak!

2024 yılında, Amazon'un popüler yayın hizmeti Prime Video'ya reklamlar eklenecek. Amazon, bu değişikliğin Prime Video'yu "çok cazip bir değer" olarak sürdürmeye yardımcı olacağını belirtti.

Özellikle ABD, Almanya, Kanada ve İngiltere'deki kullanıcılara, ek bir ücret ödeyerek "reklamsız" bir deneyim seçeneği sunulacak. Amerika'daki aboneler için bu reklamsız deneyim ayda ekstra 2,99 $ karşılığında olacak. Amazon, diğer ülkeler için fiyatlandırmanın ilerleyen tarihlerde açıklanacağını belirtti.

Yatırımlar ve Müşteri Tepkileri

Amazon'un yayın hizmetine daha fazla yatırım yapma kararlılığı, artan içerik maliyetlerini dengelemek adına reklamları gündeme getirdi. Ancak, benzer adımları atan diğer yayın servislerine gelen müşteri tepkileri karışık oldu. Disney+, Birleşik Krallık'ta reklam destekli bir hizmeti tanıttı ve Netflix, "reklamlı temel" bir yayın planı oluşturdu. Bu, reklamsız bir deneyimi benimseyen Netflix için önemli bir strateji değişikliği oldu.

Amazon, reklam stratejisinde "lineer TV ve diğer yayın sağlayıcılarına göre çok daha az reklam" göstermeyi planladığını belirtti. Ayrıca, canlı etkinlik yayınları - spor karşılaşmaları gibi - reklamsız seçeneği tercih edenler için bile reklam içerecek.

Yayın Hizmetlerinde Değişen Eğilimler

Kantar tarafından yayınlanan verilere göre, insanlar geçen yıl ücretli video izleme aboneliklerini azalttı. İngiltere'de, abonelik sayısı iki milyon kadar düşüş gösterdi. Insider Intelligence analisti Max Willens, reklam destekli planların yayın endüstrisinde norm haline geldiğini ve Amazon'un bu eğilimi takip ettiğini belirtti. Willens, Amazon'un müşteri odaklı bir yaklaşım benimsediğini, ancak bu hareketin şaşırtıcı olmadığını vurguladı.