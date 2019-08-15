Amazon satılmayan ürünleri bağışlayacak

Online alışveriş platformu Amazon, ilk etapta ABD ve İngiltere'de geçerli olacak yeni kararını kamuoyuna duyurdu.

Söz konusu karar göre, Amazon bundan sonra satılmayan ve deposunda kalan üçüncü parti şirketlere ait ürünleri parçalamak yerine bağışlayacak.

'Fulfilled by Amazon Donations' isimli proje kapsamında bu ürünler ABD ve İngiltere'deki STK'lar ile paylaşılacak. ABD ve İngiltere dışında Amazon'un yer aldığı ülkelerde ise Amazon deposunda kalan üçüncü parti ürünleri parçalamaya devam edeceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz aylarda CBS News'te yer alan haberde Amazon'un geçtiğimiz dönemde 9 ay boyunca deposunda kalan, satamadığı 293 bin adet ürünü parçaladığı bilgisine yer verilmişti.