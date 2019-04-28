Amazon Spotify'a rakip oluyor!

Amazon Music, kaliteli müzik yayını sunacak yeni bir abonelik sistemi üzerine çalışıyor. Bu sistem ile şimdi de Spotify gibi şirketlere rakip olmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz hafta Alexa kullanıcıları için Amazon Music'in reklamlı ücretsiz bir versiyonunu sunan Amazon, bu alanda attığı adımlarla sektördeki yerini gittikçe sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Amazon'un, Spotify gibi şirketlere rakip olması beklenen yeni abonelik sistemini haberimizden detaylı olarak inceleyelim.

Bilindiği üzere Amazon, Alexa özellikli cihazlar için ücretsiz bir müzik hizmetini çok yakın zamanda duyurmuştu. Music Business Worldwide, Amazon'un yeni müzik akış hizmeti üzerinde çalıştığını duyurdu! Fakat elbette müzik hizmetleri, şu an birçok şirketin hedefleri içerisinde yer alıyor. Apple ve Spotify ise; bu alanın bilinen en iyi oyuncuları.

Şirketin henüz Amazon Music uygulaması üzerinde mi yoksa yepyeni bir uygulama üzerinde mi çalıştığı netlik kazanmış değil. Ancak raporlara göre şirket, ABD için 15 dolara yayınlayacağı bir hizmet sunacak. Şirket, bu müzik akış hizmeti ile daha yüksek kaliteli müzik ve daha büyük bir müzik kütüphanesi sunmayı amaçlıyor.