Amazon’da ilk kez görüntülendiler… Kaplumbağa ile yıkanıyorlar

Dünyanın ciğerleri olarak bilinen Amazon ormanlarında son dönemde gizemli kabileler hakkında haberler yayılmaya başladı… Teknolojiden bihaber olan ve kendi ritüel ve alışkanlıkları olan bu kabileler arasında en büyük tehdit altında olanları Awâ ilk kez görüntülendi. Dünyanın önde gelen seyahat ve bilim dergilerinden National Geographic, Brezilya’daki Awâ kabilesini buldu.

Kabile üyeleri ormanlık alanda avladıkları armadilloları yiyor.

Fotoğrafçı Charlie James, bu zamana kadarhiç iletişime geçilmeyen kabilenin alışkanlıklarını görüntüledi. Brezilya’daki Amazon ormanları içerisinde bulunan Maranhao ormanı içinde yaşayan ve kaçak olarak ormanda ağaçları kesen silahlı gruplardan kaçan kabile üyelerinin alışkanlıkları ise bir hayli ilginç.

Kabile üyeleri kaçak avcılar yüzünden sürekli kaçış halinde.

Armadillo isimli memeli canlı ve geyikleri yiyerek yaşayan kabile nehirde yıkanırken ise yanlarına su kaplumbağalarını yanlarına alıyor. Uzmanlar bu alışkanlığın kaplumbağaları da yemek için olduğunu tahmin ediyor. National Geographic, kabile üyelerinin daha sonra birlikte yıkandıkları kaplumbağaları yediğini vurguladı.