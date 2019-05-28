HABER KIBRIS

Amazon'daki orman kaybı yüzde 20 arttı

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28/05/2019

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Amazon'daki orman kaybı yüzde 20 arttı

Yeryüzünün en büyük yağmur ormanlarında yapılan araştırmalar, yalnızca dokuz ayda 2 bin kilometrekare ağacın yok olduğunu ortaya koydu.

Amazon'daki orman kaybında son 9 ayda yüzde 20  artış olduğu bildirildi.

Amazon ormanlarındaki azalma ve canlı türlerinin yok olması üzerine  çalışmalar yapan Imazon'un son araştırmasına göre, Ağustos 2018'den Nisan 2019'a  kadar bölgedeki yaklaşık 2 bin kilometrekare ormanın yok olduğu ve bu artışın  yüzde 20'ye tekabül ettiği belirtildi.

Uzmanlar, orman kaybını "kontrolsüz ağaç kesimi ve yerleşim alanları  kurulması" olarak açıklarken, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, aktivist  grupların amacının Amazon ormanlarını korumak değil Brezilya'nın ekonomik  potansiyelini engellemek olduğunu savunmuştu.

Çevre Bakanı Ricardo Selles, bu ayın başında yaptığı açıklamada,  Amazon ormanlarını korumak ve orman kaybıyla mücadele etmek için bir fon  oluşturacaklarını ve bu fona kaynak bulmak amacıyla Almanya ve Norveç'i ziyaret  edeceğini açıklamıştı.

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TAGS: Amazon’daki orman kaybı yüzde 20 arttı, haber, kıbrıs,
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