Ambar içerisinde dedektör bulundu. Zanlı mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen “İzinsiz Dedektör İthal Ve Tasarruf Etmek” suçlarından tutuklanan zanlı Emin Yasav tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Yeşildal olayla ilgili bulguları aktardı. Yeşildal huzurda bulunan zanlı Emin Yasav’ın “İzinsiz Dedektör İthal ve Tasarruf Etmek” suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Polis 3 Ağustos 2024 tarihinde, Lefkoşa'da, Lefkoşa'da sakin Surlar içinde bulunan ambar içerisinde Cürümleri Önleme Şubesine bağlı bir polis ekibince mahkemeden temin edilen arama emri ışığında huzurunda yapılan aramada, konu ambarın içerisinde sağ köşede bulunan koltuk üzerinde, siyah renk naylon poşet içerisinde markası meçhul siyah renk dedektörü izinsiz olarak İthal ve tasarruf ettiği tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlı Emin Yasav’ın suçüstü hali gereği tutuklandığını ve Dedektörün emare olarak alındığını mahkeme aktardı.

Polis memuru Ali Yeşildal zanlının tutuklanmasının ardından yapmış olduğu beyanlarda konu ambarı bir arkadaşının daha kullandığını beyan ettiği ve bu konu ile ilgili olarak araştırmanın devam ettiğini ve mesele ile ilgili olarak soruşturmanın yeni başlatılmış olup, zanlının bu dedektörü nerden ve kimden temin ettiği araştırılacağından, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı konu detektörden haberi olmadığını konu ambarı bir arkadaşı ile kullandığını mahkemeye söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.