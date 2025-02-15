Amber ve Mustafa Kortaç'ın 9 Çocuğu, Anlamlı Buluşmada Hasret Giderdi

Celyalı Amber ve Mustafa Kortaç’ın 9 çocuğu, 14 Şubat 2025’te Yıldırım Park’ta bir araya geldi. Yıllar sonra buluşan kardeşler, hem aralarındaki hasreti giderdiler hem de hayatlarını kaybeden anneleri Amber’i ve babaları Mustafa’yı anarak duygusal anlar yaşadılar. Müsteyde Batular, Hasan Kortaç, Kamuran Bozkanlı, Ferdiye Hüdaoğluları, Cemaliye Salınay, Kazım Kortaç, Müyesser Batular, Ülker Karaman ve Lema Özçığır’dan oluşan Kortaç ailesinin bu özel buluşması, sevgi ve özlemin derinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Buluşmada dikkat çeken bir diğer an ise Kamuran Bozkanlı'nın, kardeşlerine gül verme jesti oldu. Kamuran Bozkanlı, “Birlikte büyüdük, yıllarca ayrı kaldık ama bugün yeniden bir aradayız. Bu özel anı bir gül ile taçlandırmak istedim” diyerek, duygusal anını paylaştı.

Kardeşlerin her biri, çocukluk yıllarına dair anıları tazeleyerek bir arada olmanın keyfini çıkardı. Çeşitli sohbetlerin ardından aile, birbirlerine sarılarak, aralarındaki güçlü bağları bir kez daha hatırladılar.