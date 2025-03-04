Amca’dan Üstel ve Gardiyanoğlu’na teşekkür

Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği Başkanı Osman Amca, Başbakan Ünal Üstel ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ile yapılan görüşme sonrası inşaat sektöründeki bazı sorunların çözümü için önemli adımlar atıldığını açıkladı.

Amca yazılı açıklamasında, hükümetin sektöre yönelik çözüm odaklı yaklaşım sergilediğini belirterek, yapılan düzenlemelerin taşeronların mali yükünü hafifleteceğini ve iş süreçlerini kolaylaştıracağını kaydetti.

Amca, özellikle banka teminat mektubu bedelinin 150 euroya düşürülmesi, af hakkından yararlanamayanların durumunun İçişleri Bakanlığı ile çözüme kavuşturulması ve yatay geçişlerdeki belirsizliğin giderilmesi gibi konularda önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.

Hükümetin, inşaat sektörü ile iş birliği içinde olmaya devam etmesinin büyük önem taşıdığını belirten Amca, Başbakan Ünal Üstel ve Bakan Sadık Gardiyanoğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür etti.