Amcaoğlu, 1 Şubat itibarıyla elektronik etiket uygulamasına geçileceğini duyurdu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, 1 Şubat 2025 itibarıyla elektronik etiket uygulamasına geçileceğini açıkladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Amcaoğlu, fiyatlara elektronik etiket teknolojisinin gelecek yılın ilk iki ayı içerisinde yürürlüğe girmesi için hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Amcaoğlu, elektronik etiketle yıllık yaklaşık 2,5 milyar dolarlık ithalatın karşılığındaki perakende satış piyasasının denetimini sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Perakende sektöründe uygulanması planlanan elektronik etiket ve takibi için otomasyon sisteminin devreye konulacağını kaydeden Amcaoğlu, elektronik etiketin en iyi şekilde uygulanabilmesi için ticaret, sanayi, esnaf, marketçi, ithalatçı oda ve birliklerinden oluşan ilgili paydaşlarla görüşmelere başladıklarını da ekledi.

- “Etkin fiyat denetimi sağlamayı hedefliyoruz”

Amcaoğlu, elektronik etiket uygulaması ile en başta etkin bir fiyat denetimi sağlamayı hedeflediklerini ifade etti ve şunları kaydetti:

“Perakende satış piyasasının denetimi için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda 24 denetim memuruyla, 365 gün istisnasız ve kesintisiz denetimleri sürdürüyoruz.

Bu denetimlerde, halkın sağlığı, gıda güvenliği sağlamak ve haksız rekabet ile haksız kazancın önüne geçilmesi temel hedefimizdir.

Daha önce akaryakıtta otomasyon sistemini hayata geçirmiştik. 142 akaryakıt istasyonu ve iki tedarikçi firmanın depolarında ne olduğunu görebilme şansına sahibiz.”

Amcaoğlu, sektörel bazda hayata geçirilecek elektronik etiket ile tüm fiyatların anında Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, işletmeler, marketler ve tüketiciler tarafından görülebileceğini kaydetti.

Bu şekilde elektronik ortamda, denetleme, gözetleme, planlama da yapılabileceğini belirten Amcaoğlu, haksız rekabetin önüne geçileceğini, şikayetlere anında cevap verilebileceğini belirterek, tüm ürünlerin karlılık oranlarına da ulaşılabileceğini söyledi.

Amcaoğlu, “Başta nihai tüketiciyi, sonra işletmeleri, en son da devleti koruyacağız.” ifadelerini kullandı.